Fenerbahçe - HJK Helsinki maçında mülteci protestosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği maçta, Fenerbahçeli taraftarlar mültecilere yönelik slogan attı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi, sahasında 1-0 mağlup etti.
Maçın son dakikalarında tribünlerdeki "mülteci" protestosu ise dikkat çekti.
Taraftarlar, son zamanlarda Türkiye'de gündem olan mülteci konusuna ilişkin "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta da taraftarlar benzer bir protesto uygulamıştı.
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