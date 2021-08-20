Fenerbahçe - HJK Helsinki maçında mülteci protestosu

20 Ağustos 2021 Cuma, 14:29

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi, sahasında 1-0 mağlup etti.

Maçın son dakikalarında tribünlerdeki "mülteci" protestosu ise dikkat çekti.

Taraftarlar, son zamanlarda Türkiye'de gündem olan mülteci konusuna ilişkin "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta da taraftarlar benzer bir protesto uygulamıştı.