Fenerbahçe için yen iddia: Petkovic!

Birçok teknik direktörle görüşen Fenerbahçe'nin, İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 07:36
Fenerbahçe için yen iddia: Petkovic!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörde.

İddialar göre; Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve teknik direktör çalışmalarını tüm hızlıyla sürdüren Fenerbahçe'nin, takımın başına getirmeye hazırlandığı teknik adam belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.Başkan Ali Koç'un, seçimden sonraki günlerde teknik direktörün duyurulacağını söylemesi ancak açıklamanın gelmemesi çok konuşulmuştu.

Kulüpten o gün yapılan açıklamada "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir" ifadeleri yer almıştı.

Kayşnak: Ajansspor


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler