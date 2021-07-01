Fenerbahçe için yen iddia: Petkovic!

Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörde.
İddialar göre; Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve teknik direktör çalışmalarını tüm hızlıyla sürdüren Fenerbahçe'nin, takımın başına getirmeye hazırlandığı teknik adam belli oldu.
Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörde.
İddialar göre; Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve teknik direktör çalışmalarını tüm hızlıyla sürdüren Fenerbahçe'nin, takımın başına getirmeye hazırlandığı teknik adam belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin, İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.Başkan Ali Koç'un, seçimden sonraki günlerde teknik direktörün duyurulacağını söylemesi ancak açıklamanın gelmemesi çok konuşulmuştu.
Kulüpten o gün yapılan açıklamada "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir" ifadeleri yer almıştı.
Kayşnak: Ajansspor