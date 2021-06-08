Fenerbahçe ile anlaşamayan Harun, Antalyaspor yolunda

08 Haziran 2021 Salı, 17:45

Fenerbahçe 'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Süper Lig ekibi Antalyaspor'a transfer oluyor.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki kaleciye transfer teklifi yaptı ve görüşmelere başladı. Antalyaspor yönetimi bugün Harun ile görüşecek.

2018 yılında Bursaspor 'dan sarı lacivertlilere transfer olan Harun'un sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyordu.

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.