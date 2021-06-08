Fenerbahçe Beko'da gündem hareketli: Üç isim hedefte

08 Haziran 2021 Salı, 12:33

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off aşamasında CSKA Moskova'ya elenen ve ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-0 ile kaybeden Fenerbahçe Beko'da, sezonun dün akşam sonlanmasıyla transfer gündemi hareketlendi.

POLONARA, BOOKER VE HENRY GÜNDEMDE

Yeni sezon planlamalarını haftalardır sürdüren sarı-lacivertlilerin en büyük hedefi, Baskonia Vitoria-Gasteiz'in 29 yaşındaki İtalyan basketbolcusu Achille Polonara. Gazeteci Uğur Ozan Sulak'ın haberine göre Fenerbahçe Beko, Polonara ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe Beko'da bir diğer transfer ise, Khimki'nin ABD'li pivotu Devin Booker. Eurohoops'a göre Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki uzunla anlaşma sağlamaya çok yakın. beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Booker'a ilk yılı için 1,3 milyon dolar, ikinci yılı için ise 1,5 milyon dolar ödeme yapacak.

Fenerbahçe Beko'da yönetimin bir başka hedefi, Baskonia'nın ABD'li oyun kurucusu Pierria Henry. Sportando'dan Emiliano Carchia, Fenerbahçe'nin oyuncuyu transfer hedefleri arasına eklediğini bildirdi.

DE COLO VE DYSHAWN PIERRE İLE YOLA DEVAM

Sarı-lacivertlilerde mevcut kadroda devam edilmesi planlanmayan oyuncuların durumu da belli olmaya başladı. Uğur Ozan Sulak, takımda yıldızı parlayan Dyshawn Pierre ile yola devam edileceğini kaydetti. Sulak'a göre sözleşmesi sona eren Nando De Colo'nun sözleşmesinin yenilenmesi için çalışılıyor.

beIN Sports'un haberine göre takımda sözleşmeleri sona eren Kyle O'Quinn, Lorenzo Brown, Alex Perez ve 38 yaşına basan Bobby Dixon ile yollar ayrılacak. Geçtiğimiz yaz transfer edilmesine rağmen beklenen performansı veremeyen Jarell Eddie'nin sözleşme uzatma opsiyonu ise kullanılmayacak.

KOMSUOĞLU: "AÇIKLAMALARI İLERLEYEN GÜNLERDE YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, dün akşam oynanan Anadolu Efes karşılaşmasının ardından FBTV'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Biz Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon taraftarımızın beklediği kavgacı, mücadeleci, sahaya yüreğini, vücudunu tam yansıtan hale gelmesi için aylardır çalışıyoruz. Aylardır her türlü konuyu değerlendiriyoruz. Gelecek sezon taraftarlarımız çok daha iyi bir takım görecek.

Çok iyi isimlerle takımımızı güçlendirdik, güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz ve önümüzdeki sezon çok heyecan veren bir takım olacağız. Bununla ilgili de zaten ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları yapacağız. Şimdi sezonu tamamladık. Oyuncular için belki milli takım kampları olacak, oyuncularımızın bir bölümü ülkelerine dönecekler. Ama biz bu 15-20 günü çok iyi çalışarak geçireceğiz ve taraftarlarımızı çok heyecanlandıracak hamlelerimizi duyuracağız."