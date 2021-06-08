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"Fenerbahçe, ligin başından sonuna kadar yarışın içindeydi ama Beşiktaş hep önde götürdü. Az daha o da kaybediyordu. Sergen kardeşim (Sergen Yalçın) ile beraberiz, 'Hocam, az daha gidiyorduk vallahi' dedi.

Büyük takımlar ne olur şundan vazgeçsinler: Şampiyon olunmadığında koca bir ligi başarısızlık olarak görmek yanlış olur. 21 takımlı ligde ikinci bile olsanız, dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne gitme imkanı yakalıyorsanız bunu başarısızlık olarak addedemezsiniz. Bu, diğer takımlara saygısızlıktır. Türkiye Ligi şuna alışmak zorunda: Büyük takımlar şampiyonluk dışındaki şeyleri başarısızlık olarak görürlerse çok hırpalanırlar. Yönetici bulamaz hale gelirler."