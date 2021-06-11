Fenerbahçe kaleci antrenörü Marco Knoop görevinden ayrıldı

11 Haziran 2021 Cuma, 15:04

2020/21 sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Marco Knoop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtti.

Marco Knoop yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Fenerbahçe ailesi, 4 Ocak 2020 tarihinden bu yana büyük bir keyif ve motivasyonla çalıştığım görevimden 2 Haziran 2021 tarihi itibariyle ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Bu süreçte Fenerbahçe’nin hak ettiği başarılara ulaşması için tüm gayretimi gösterdim. Böyle büyük bir camianın bir parçası olmak büyük bir onur ve gururdu.

Yeni sezonda Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetimine, tüm gönül verenlere başarılar dilerim. Fenerbahçe taraftarının sezon sonunda hak ettiği şampiyonluğu yaşamasını yürekten temenni ediyorum.

Bu camiadaki yaşadığım değerli günlerin her zaman kalbimde özel bir yeri olacak ve sizleri çok özleyeceğim. Sizlerle olmak, sizlerle Fenerbahçe için mücadele etmek çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakın. Sonsuz sevgi ve saygılarımla."