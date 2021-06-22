Fenerbahçe kalecisi Harun Kasımpaşa ile anlaştı

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Adana Demirspor'la anlaşamayınca Kasımpaşa'ya evet dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 08:46
Fenerbahçe kalecisi Harun Kasımpaşa ile anlaştı
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Oytun Özdoğan'dan sonra Fenerbahçe'den kaleci Harun Tekin'i de transfer etti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. 

Kaynak: Ajansspor


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