Fenerbahçe Konya deplasmanında o isim kadroda

08 Mart 2021 Pazartesi, 09:03

Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'daki maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Sarı lacivertli takımın Konya maçı kafilesi açıklanırken Caner Erkin 3. kez kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ile sol üst arka adalesinde 1. derece zorlanma olan Sinan Gümüş’ün yanı sıra kadro dışı bırakılan Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarının ardından yine Caner Erkin kafilede yer almıyor.

GUSTAVO KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe’de tedavi süreci tamamlanan ve takıma katılan Luiz Gustavo 4 maç sonra kadroya dahil oldu. Sarı kart cezaları sona eren Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş da Konya’ya götürüldü.

Sarı lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Pappis Cisse

3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Kanarya'da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, ve İrfan Can Kahveci sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecekler.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 13 maça çıkarken 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler 32 puan toplarken 7 puan kaybı yaşadı.