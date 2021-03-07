Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek. Ligde geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile puanları paylaşan sarı-lacivertli ekip, Konya deplasmanından mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalıların büyük oranda son bulduğu Fenerbahçe'de puan kaybı yaşamak istenmiyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte, Konyaspor maçı öncesinde 3 sakat oyuncu bulunuyor. Belindeki ağrı sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan Sadık Çifpınar, çalışmalarını bireysel sürdürdü. Sadık'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, forma giyemeyecek.
GUSTAVO FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta hazır olmadığı için takıma dahil olamayan Gustavo, yapılan idmanlarda takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek soyundurması beklenen Brezilyalı futbolcunun forma giymesi bekleniyor.
Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Konyaspor karşılaşmasında da yer almayacak. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Konyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, İrfan Can, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam."
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