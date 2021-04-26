Fenerbahçe-K.Paşa maçı sonrası yaşanan gerginliğin perde arkası
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa kulübesi arasında gerginlik yaşandı.
Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçın son bölümünde gergin anlar sosyal medyaya yansıdı.
9 dakikalık uzatma bölümlerinde iki kulübede de sinirler gerildi.
O sırada Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa kulübesi arasında gerginlik yaşandı.
Maçta son düdüğün gelmesinden sonra takımlar soyunma odasına giderken Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa kulübesindeki yardımcı antrenör arasında bağrışmalar duyuldu. Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel de bu kişiye tepki gösterdi. Kasımpaşa teknik ekibindeki analiz görevlisinin yanına giden Demirel oradan güçlükle uzaklaştırıldı.
Belözoğlu'nun, "Ben artık futbolcu değilim. Saygı duyacaksın" dediği duyuldu. Gerginlik bir süre devam ederken takımlar soyunma odasına gitti.
BENİM KULÜBEME KARŞI DA BÖYLE KONUŞULMAMALI"
Emre Belözoğlu yaşanan olayla ilgili olarak basın toplantısında konuştu. Belözoğlu, "Tribünden bir sataşma oldu. Ben futbolcuyken de 'Sataşıyordunuz' dedim. Ben de kendimi tutmalıyım. Ancak yeni kariyerimde rakip kulübelere böyle tavrım olmadı. Benim kulübeme karşı da böyle konuşulmamalı" ifadesini kullandı.
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