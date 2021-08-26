Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımı kurulacağını açıkladı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:42

Fenerbahçe, kadın futbol takımı kurmak için sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe olarak önemli bir adım daha atıyor, UEFA'nın Avrupa'da gelişime en açık alan olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kadınların Fenerbahçe için her zaman çok özel ve önemli bir yere sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada bir ilk olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının toplumun her alanında katılımlarının artması için Birleşmiş Milletlerin hayata geçirdiği 'HeForShe' ile güçlerini birleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadınların her alanda olduğu gibi futbolda da temsil edilmesini destekliyoruz.

Fenerbahçeli kadınların, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihe damga vuracaklarına, kadın futbol takımımızın, kulübümüzü şampiyonluklarla gururlandıracağına ve gelecek nesillere iyi birer örnek teşkil edeceğine inanıyoruz."