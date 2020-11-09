Fenerbahçe Kulübünden 10 Kasım etkinliği: #BizSeniz
Fenerbahçe Kulübünden camiaya 10 Kasım'a özel çağrı geldi.
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla camiaya özel bir çağrıda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı '#BizSeniz' görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın '#BizSeniz' görseli ile donatmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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