Fenerbahçe Kulübünden 10 Kasım etkinliği: #BizSeniz

09 Kasım 2020 Pazartesi, 15:50

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla camiaya özel bir çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı '#BizSeniz' görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın '#BizSeniz' görseli ile donatmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.