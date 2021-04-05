Fenerbahçe maçında şorta çarpan top, golü iptal ettirdi!
Fenerbahçe-Denizlispor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol iptali yaşandı.
Fenerbahçe'nin lig sonuncusu Denizlispor'u yendiği maçta garip bir gol iptali yaşandı.
Karşılaşma 1-0 devam ederken İrfan Can Kahveci'nin attığı şut takım arkadaşının şortuna değdi ve kalecinin yaından ağlara gitti. Hakem Cüneyt çakır golü verirken VAR uyarısı ile pozisyon incelendi. O anda ofsayt pozisyonunda olan Samatta'nın şortuna sadece temas eden top kural kitabına göre ofsayta dönüştü. Cüneyt çakır da golü vermedi.
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