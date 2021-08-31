Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu transferinde sona yaklaştı
Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford kulübüyle anlaşmaya vardı.
Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferi için sona yaklaştı.
DHA'nın haberine göre, milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yetkilileri, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için artık saatler sayıyor. Süper Lig'den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi bir kaç güne açıklaması bekleniyor.
Geçen sezon Galatasaray forması giyen milli futbolcu, çıktığı 12 maçta 3 gol atıp, 2 asistlik katkı vermişti.
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