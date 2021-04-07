Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA'yı mağlup ederek finale yükseldi.

DHA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:57
Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi
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Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA: 3-2

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu


HAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim


FENERBAHÇE OPET: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, Bahar


ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, Yasemin


SETLER: 3-2 (17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12)


SÜRE: 126 dakika (24,27,29,27,19)

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında Eczacıbaşı VitrA’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakadan 17-25, 25-19, 21-25, 25-19 ve 15-12’lik setler sonunda 3-2 galip ayrıldı.


Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde rakibini 2-1’le geçen Fenerbahçe Opet adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde Vakıfbank ile karşılaşacak.


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