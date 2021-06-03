Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ile birlikte üç Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi.

AA
03 Haziran 2021 Perşembe, 19:43
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, dört kulübün "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı"na aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, futbolcu Deniz Türüç'ün de aynı sebeple PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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