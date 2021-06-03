Tokyo Olimpiyat Komitesi: “Oyunları erteleyemeyiz”

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:59

Seiko Hashimoto, Japonya’da yayın yapan Nikkan Sports’a verdiği röportajda oyunların geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hashimoto, oyunları bir yıl daha erteleme şanslarının olmadığını ifade ederken olimpiyatları mevcut koşullarda düzenleyeceklerini ifade etti.

“NORMAL DEĞİL”

Pandeminin ilk gününden bu yana Japon hükümetine koronavirüs konusunda tavsiyelerde bulunan ekibin başkanı Shigeru Omi ise yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Olimpiyatların bu şartlarda düzenlenmesi normal değil. Eğer bu şartlarda düzenleyeceksek oyunların ölçeğini küçültmeliyiz ve koronavirüs kurallarını olabildiğince en sert seviyeye getirmeli ve yaygınlaştırmalıyız. Bu tamamen organizatörlerin sorumluluğunda.”

JAPONYA OYUNLARI İSTEMİYOR

Guardian’da yer alan haberde ise yapılan son kamuoyu yoklamalarında oyunların bu yıl düzenlenmesinin istenmediği belirtildi. Ayrıca birçok sendika olimpiyatların düzenlenmesi halinde sağlık sistemi üzerinden büyük bir baskı oluşacağını vurgulandı.