Ergin Ataman:"Çok farklı kazandık ama bu bir şey ifade etmez"

03 Haziran 2021 Perşembe, 19:04

Basketbol Süper Lig finali ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 111-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Atman, Basketbol Süper Lig finali ilk maçının ardından şunları söyledi:

"Oyuncularımı kutluyorum. Bir antrenmanla çıktığımız final serisinde, özellikle maçın ikinci yarısında mükemmel basketbol oynadık. Çok farklı kazandık ama bu bir şey ifade etmez, 1-0 öne geçtik. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Fenerbahçe, maçın sonunda farkın getirdiği bir şekilde maçı bıraktı.” ifadelerini kullandı.



