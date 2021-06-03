Ergin Ataman:"Çok farklı kazandık ama bu bir şey ifade etmez"
Basketbol Süper Lig finali ilk maçında Fenerbahçe’yi mağlup eden Anadolu Efes’in deneyimli başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Basketbol Süper Lig finali ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 111-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Atman, Basketbol Süper Lig finali ilk maçının ardından şunları söyledi:
"Oyuncularımı kutluyorum. Bir antrenmanla çıktığımız final serisinde, özellikle maçın ikinci yarısında mükemmel basketbol oynadık. Çok farklı kazandık ama bu bir şey ifade etmez, 1-0 öne geçtik. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Fenerbahçe, maçın sonunda farkın getirdiği bir şekilde maçı bıraktı.” ifadelerini kullandı.
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