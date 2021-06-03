Şenol Güneş: "Oyuncularımdan güzel bir sonuç bekliyorum"
Moldova maçı öncesinde Şenol Güneş, "Rakibin oyunundan çok, maçın başından sonuna kadar ne yapacağımız önemli." dedi.
A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçı öncesinde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
"Moldova maçıyla birlikte hazırlık maçlarını bitirmiş oluyoruz. Antrenmanlar ve tempolar yükselecek. Bugün, daha önce oynamayan az oynayanları oynatma şansımız var. Dolayısıyla sağlık olarak bir problemimiz yok. Üç tane oyuncumuz özel idmanlarla çalışıyor. İlk 11’de olanlar var diğerleri de şans alabilir.
Rakibin oyunu ve oyun anlayışından çok, sonuç ne olursa olsun maçın başından sonuna kadar ne yapacağımız önemli. Daha çok hücum etmemiz gerekebilir. Savunma da hücum da yapmamız gereken bir maç. Bütün oyuncularımız hazır. Asıl maç İtalya maçı olacak. Oyuncularımdan güzel bir sonuç bekliyorum."
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