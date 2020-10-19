Fenerbahçe Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:02

Bu sezon yaptığı 18 transferle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Al İttihad kulübünden iki sezon kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Rodrigues son antrenmanlara çeşitli sebepler göstererek katılmamıştı. Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut son olarak Rodrigues hakkında "Tabii ki transferi söz konusu şu anda gelen 1-2 tane teklif var. O'nun da bu transfer tekliflerini en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Burada önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir" ifadelerini kullanmıştı.





Garry Rodrigues Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 29 maçta 4 gol attı ve 6 asist üretti.