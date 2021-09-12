Fenerbahçe-Sivasspor maçına damgasını vuran hakem itirafı

12 Eylül 2021 Pazar, 17:57

Fenerbahçe Sivasspor maçına penaltı pozisyonu damgasını vurdu.

Sivasspor'un kazandığı penaltı öncesi kaleci Altay'la rakibi arasındaki pozisyonu süzemeyen ve oyunu devam ettiren hakem Halis Özkahya ile Sivassporlu oyuncular arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Pozisyonda hakem Özkahya önce maçı devam ettirdi. Ardından VAR uyarısı ile pozisyonu inceledi ve penaltıyı verdi. Sivassporlu oyuncuların, "Hocam nasıl görmezsin" sorusuna ise Özkahya, "Görmedim, ne yapacaktım, uyarı geldi, penaltınızı verdim" yanıtı verdi. "Penaltıyı görmedim" cümlesi, kameralara yansıdı.

