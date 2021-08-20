Fenerbahçe taraftarları, Eda Erdem Dündar için duvar resmi çizdi

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:16

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın resmi, Fenerbahçe taraftarları tarafından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan duvara çizildi.

ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off ilk karşılaşması öncesinde yapılan çalışma, sosyal medyada paylaşılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarlar, stadın yanında bulunan ve kulübün mülkiyetine geçen Kenan Evren Lisesi arazisinde yer alan duvar resminin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Graffiti sanatçısı Gölge Artizm tarafından üç günde boyanan resimde Fenerbahçe Spor Kulübü amblemi, Eda Erdem Dündar'ın bir sevinç anındaki görüntüsü ve 34 yaşındaki oyuncunun slogan olarak kullandığı Latince "Per aspera ad astra" (Zorlukların içinden yıldızlara doğru) sözü yer alıyor.

"STADI NASIL GÜZELLEŞTİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDUK"

Resmin çizilmesi organizasyonunu yürüten ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin başkanı Okan Uzunkaya, Cumhuriyet.com.tr'ye süreci ve sonrasında gelen tepkileri anlattı.

Uzunkaya, resmin yapılması fikrinin ortaya çıkış sürecini şöyle açıkladı:

"Bizim stadımız, eski bir stat ve dört parça halinde yıkılarak yapıldığı için bir bütünlüğü yok. Reklam panolarının solmuş olması, betonun üzerinde bir şey olmaması mimari olarak çirkin duyuyor. Diğer yandan, stadyumu kendi imkanlarımızla yapmış olmamız gurur duyulacak bir şey.

Uzun zamandır stadı nasıl güzelleştirebileceğimizi düşünüyorduk. Yönetim kurulu olarak bu konuyu kendi aramızda konuşuyorduk. Diğer yandan Eda, '100'ler kulübü'ne girdiğinde bizim dikkatimizi çekti ve onun için bir şeyler yapmayı düşündük. Herkes bir heykel yapılmasını konuşuyor ama söylemesi kolay, yapması zor. Arkadaşımız Fatih Dilber bu fikri ortaya attı, bizim de bu iki fikrimiz birleşti."

"EDA ÇOK MUTLU OLDU"

Uzunkaya, gerekli izinlerin alınmasını graffitinin yapılış sürecini anlattı:

"Nisan ve Mayıs ayında biz bu işi yapmaya karar verdik. Bir arkadaşımız, akşam evine giderken stadyumun yanındaki duvarı fark etti. Daha sonra tanıdığımız olan graffiti sanatçısı Gölge Artizm'e ulaştık. Biz ona istediğimiz şeyleri, 'Per aspera ad astra' sözünü, 14 numaralı formasını ve kaptanlık bandını ilettik. Sağ olsun, bizim fikrimizi kafasında çok iyi harmanladı.

Duvarın bulunduğu Kenan Evren Lisesi arazisi, artık kulübün malı. Duvarı kullanmak için kulüpten onay almamız gerekiyordu. Yöneticiler Burak Kızılhan ve Simla Türker Bayazıt bize yardımcı oldu. Eda ile konuştuk, kendisine haber verdik. Sürpriz olmasını istiyorduk ama diğer yandan da, istemeyeceği bir şeyi kullanmaktan çekindik. Kendisiyle yazıştık, çok mutlu oldu ve özellikle 1907 ÜNİFEB'in bu işi yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Niyetimiz, bu resmi sezonun ilk maçına yetiştirmekti. Önceden duvara bir eskiz çalışması yapılmıştı. Perşembe günü son hazırlıkları yaptık, pazar akşamı tasarımı projektörle duvara yansıttık ve arkadaşımız çizime başladı. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde, resim boyandı ve çarşamba akşamı bitirmiş olduk."

"HER BAKTIĞIMDA GÖZLERİM DOLUYOR"

Uzunkaya, Eda Erdem Dündar'ın resmin tamamlanmasının ardından kendilerine ulaştığını kaydetti:

"Bu işin özellikle taraftarın hoşuna gitmesi, bizim için çok önemli. Diğer yandan Eda'nın da bu işi beğenmesi bizim için çok önemli. Eda'ya bir şeyler verelim istedik, kendisi bu işi çok beğendi. Bir tweet attı, daha sonra bize mesajla ulaşıp 'Görünce çok duygulandım, yakından görmek için sabırsızlanıyorum. Turnuva öncesinde, bizim için şahane moral oldu. Her baktığımda gözlerim doluyor.' dedi. O mesaj bizi çok mutlu etti. Kendisiyle sözleştik, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra buraya gelip, resmin önünde hatıra fotoğrafı çektirecek.

Zaten taraftarın tepkileri çok olumlu. İnsanlar buraya geldikçe, resmi gördükçe fotoğrafını çeker, önünde fotoğraf çektirir, paylaşır, görsel güzelliğe bir şeyler katmış oluruz."

"FUTBOLDA EDA ERDEM GİBİ BİR SPORCU ÇIKMIYOR"

Uzunkaya, bu resmin sporculara iyi mücadele etmeleri konusunda bir mesaj olduğunu ifade etti:

"Diğer yandan da şöyle bir mesaj olur: Fenerbahçe taraftarının, bu formanın hakkını veren sporculara neleri verebileceğini göstermiş oluruz. Futbolcular için çok güzel bir mesaj olur. Stadın dibinde olması, o anlamda bir mesaj olabilir. Eda Erdem gibi bir 'bayrak sporcu', futbolda uzun süredir çıkmıyor. Ama gönül ister ki, futbolda da bu olsun. Endüstriyelleşmeye rağmen futbolda amatör duyguların devam etmesi önemli. Taraftarlık profesyonel bir şey değil, endüstriyelleşen bir şey de olmamalı."

"AKLIMIZDA BAŞKA ŞEYLER DE VAR"

Okan Uzunkaya, 1907 ÜNİFEB Mezunlar Derneği olarak çeşitli figürleri resmetmeye devam edeceklerini söyledi:

"Aklımızda başka şeyler de var, sadece sporcu olarak değil, çeşitli figürleri resmetmek var. Diğer yandan şöyle sıkıntılar yaşıyoruz: Bu işin bir maliyeti var. Ayrıca uygun bir duvar bulmak kolay değil. Ama kafamızda birkaç şey var. Bu işler üst üste olmaz, zaman içerisinde devam edeceğiz."

"KADIKÖY'DE BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

Uzunkaya, Fenerbahçe'nin, bulunduğu ilçe olan Kadıköy'ün kültüründeki yerinin altını çizdi:

"Kadıköy'de son 10 yılda bir değişim yaşanıyor. Özellikle Beyoğlu'nda yaşanan kültürel değişimin beraberinde getirdiği yozlaşma, oradaki gece hayatını Kadıköy'e getirdi. Kadıköy'de geçmişten beri bir hareketlilik yaşanıyordu ama son 10 yılda inanılmaz bir patlama yaşandı. İnsanların gece hayatını ve hafta sonlarını burada geçirmesi, Kadıköy'ün kendi değerlerinden farklı özellikler taşıyan insanların çoğalması, Fenerbahçe'nin geri planda kalmasına sebep oldu.

Kadıköy'de bir graffiti kültürü var, sokaklarda çok güzel graffitiler var ancak bir yandan da Kadıköy'ün en önemli markası olan Fenerbahçe ile ilgili birkaç tane münferit iş dışında çok fazla örnek yoktu. Söğütlüçeşme'deki alt geçitte bir Ali İsmail Korkmaz graffitisi vardı ama maalesef daha sonra silindi."

"TARAFTAR, EMEĞİNİN KARŞILIĞINI GÖRMEK İSTİYOR"

Uzunkaya, son olarak Eda Erdem Dündar'ın Fenerbahçe tribünleri ile olan bağını şu sözlerle açıkladı:

"İnsanlar Eda'yı neden çok seviyor? Taraftar şunu görmek istiyor: Sahada kötü oynayabilirsin, kötü gününde olabilirsin, beceremeyebilirsin ama kötü koşamazsın, kötü mücadele edemezsin. İnsanlar hırsı, mücadeleyi görmek istiyor. Taraftar da Kadıköy'e gidebilmek, takımı desteklemek için bir mücadele veriyor. Buraya gelmek, o paraları biriktirmek ve vermek, genç yaştaki öğrenciler için kolay değil. Türkiye'nin ekonomik koşulları ortada, alt sosyoekonomik tabakada olan insanlar için kolay değil. Bir de deplasmanlar var, başka branşlar var. Tribüne giden insanlar bir emek sarfediyor, bunun karşılığını sahada veren insanları görmek istiyor. Eda, tam olarak bunu yapıyor. Bu yüzden bu kadar çok karşılık buldu."

"İYİ Kİ VARSINIZ"

1987 doğumlu orta oyuncu Eda Erdem Dündar, 2008 yılından beri formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'de bir FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir CEV Kupası şampiyonluğu, beş Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Tecrübeli oyuncu, resmin yapılmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öyle büyük bir gurur ki hissettirdiğiniz... Sezon boyunca boş tribünlere bakıp sizi özlerken, bu müthiş graffiti ile duvarlara can vermişsiniz. Sevginize layık olmak en büyük çabamdı, hâlâ da en büyük dileğim. Siz varsanız, biz de varız! Allah utandırmasın, iyi ki varsınız."

Paylaşım şu şekilde: