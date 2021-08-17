Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Adana Demir galibiyetini yorumladı

17 Ağustos 2021 Salı, 07:00

Fenerbahçe sezona üç puanla başladı. Takım üzerinde iyi sinyaller aldım. Teknik direktör Vitor Pereira kafasındaki sistemden şimdilik vazgeçmeyecek görünüyor. Tisserand ve Szalai performanslarıyla bana geçmişte aynı bölgenin oyuncuları olan Uche-Högh ikilisini anımsattı. Samatta’yla bu iş yürümez. Peş peşe gelen sakatlıklar elbette sıkıntı. Perşembe günü Helsinki maçı önemli. Saracoğlu tribünlerine 1.5 yıl sonra ilk kez seyirci gelecek. Portekizli teknik adam, Adana Demirspor maçıyla ilgili “Zaman zaman problemler yaşadık ama ilkyarı kalitemizi ortaya koyduk. Bazen sahada acı çekmeniz gerekir, fedakârlık yapmanız gerekir. Takım ruhunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sahada birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir. Üç puanla başlamak çok önemliydi gerçekten, takım ve taraftarlarımız adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜCÜKKEMİĞİNDE KIRIK

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücükkemiğinin kırıldığını açıkladı. Samatta’nın formsuzluğu, Serdar Dursun ile Valencia’nın sakatlığının ardından gözler kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş’e çevrildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, özellikle sosyal medyada yeni forvet transferi yapılana dek Sinan’a yeniden şans verilmesi gerektiği görüşünde.