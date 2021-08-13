Fenerbahçe'de Demirspor maçı öncesi Pereira'dan flaş değişiklik!
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ederken, Pelkas'ın yokluğunda gözler İrfan'da.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildi. Pereria'nın Yunan yıldızın yokluğunda İrfan Can Kahveci'ye şans tanıması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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