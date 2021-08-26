Fenerbahçe Teknik Direktörü Vítor Pereira: "Güçlü bir takım ruhu görmek istiyorum"

26 Ağustos 2021 Perşembe, 22:22

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında HJK Helsinki'yi ile 5-2 yendiği mücadelenin ardından teknik direktör Vitor Pereira basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pereira maçta 3 gol kaydeden Enner Valencia'yı ve tecrübeli isimleri tebrik ettiğini söylerken, "Valencia'yı da tebrik ediyorum. Sakatlıktan çıktı ve 3 gol attı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildi. İkinci olarak tecrübeli oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Kalitelerini ortaya koyarak takım ruhu gösterdiler. Bugün gururluyum ve mutluyum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının, takımlarını grupta görmek haklıydı." ifadelerini kullandı.

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili ise "Birçok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraşıyoruz. Canımız yandı ama bugün başrolü çok koşan ve mücadele eden oyuncular hak etti. Büyük bir takım ruhu ortaya koydular. Sakat olan oyuncular umarım en erken şekilde döner." dedi..

Tüm futbolculara şans vermeye çalıştığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Kafasında ideal 11'i olan biri değilim. Tüm futbolculara şans vermeye çalışan biriyim. Gençler, genç oldukları için değil kaliteli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Böyle şanslar bulmaya devam edecekler ama çalışmayı da sürdürmeleri gerekiyor. Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe'yle görüyorum. Benim için önemli olan antrenman ve çalışmaktır. Enner de ve takımımda bunu görüyorum. Kolay değil, 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak, ben ekibimde güçlü bir takım ruhu görmek istiyorum." sözlerini söyledi.



