Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:15

Süper Lig’in 3. haftasında Altay, Fenerbahçe’yi konuk edecek. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te başlayacak maç öncesinde siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu hazırlıklar kapsamında sabah saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, dayanıklılık ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Denizli, futbolcularından ayaklarının yere basmasını istedi.