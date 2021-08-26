Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin maçını izledi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 21:31

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Yolunuz açık olsun" dedi.

Başkan Ali Koç'un, kura çekimiyle aynı saatte başlayan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını iPad'ten takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-lacivertliler, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 5-2 yenerek, adını gruplara yazdırdı.

Fenerbahçe'nin 3 golünü Enner Valencia kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk 4.golü atarken, skor Helsinki'nin kendi kalesine attığı gol ile 5-2 olarak belirlendi.



