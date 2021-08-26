Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin maçını izledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek Türk temsilcimiz Beşiktaş'ın dahil olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine katıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Yolunuz açık olsun" dedi.
Başkan Ali Koç'un, kura çekimiyle aynı saatte başlayan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını iPad'ten takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sarı-lacivertliler, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 5-2 yenerek, adını gruplara yazdırdı.
Fenerbahçe'nin 3 golünü Enner Valencia kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk 4.golü atarken, skor Helsinki'nin kendi kalesine attığı gol ile 5-2 olarak belirlendi.
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