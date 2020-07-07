Fenerbahçe Teknik Direktörü'nden yıldız isme eleştiri

07 Temmuz 2020 Salı, 21:46

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk yarıda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ikinci yarıda galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Beraberlikten memnun olmadığını söyleyen Karapınar, “Bizim için iyi bir sonuç değil, berabere kaldık, galip gelmek, yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntı yaşadık, oyunu oturtamadık. 2. devre farklıydı, top yüzde 70 bizdeydi. Kazanabilirdik de, gol attık, pozisyonlar var, kazanamadık” dedi.

Stoperde yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren Karapınar, “Sivas’ı yenmek istiyoruz. Serdar’ın kırmızı kart görmesi dengelerimizi bozdu. 2 stoperimiz var, Jailson’u, Luiz’i çektik, bugün de Ozan’ı denedik, iyi oynadı” ifadelerini kullandı.

O GOLÜ ATACAK!

Garry Rodrigues’in 90. dakikada kaçırdığı gole değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe seviyesinde bir takımın kaçırmayacağı golleri kaçırdık. Sonra toparlamak kolay olmuyor. Garry’nin pozisyonu var, penaltı da denilebilir, bilmiyorum, seyretmek lazım ama kaçırmaması gereken bir pozisyon. Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.