Islam Slimani: Sporting Lizbon'a dönmek isterim

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:54

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Islam Slimani, Lyon'da gollerini atmayı sürdürüyor.

Sporting Lizbon ile Olympique Lyon'un karşılaştığı maçta 1 gol kaydeden Portekizli yıldız geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMEK İSTERİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Slimani, eski kulübünü özlediğini söyledi.

"Sporting benim evim. Burada olmak her zaman güzel. Taraftarlar yok ama Alvalade benim için hep özel bir stadyum.

Neyi özledim? Her şey! Taraftarlar, kulüp, Portekiz, yemekler, güneş.

Geri dönmek mi? Evet bir bakalım. İstiyorum ama. Bence Sporting'in çok iyi bir takımı ve antrenörü var.

Geçen yıl şampiyon oldukları için çok mutluydum. Sporting'in maçlarının yüzde 50'sini izliyorum.

Sonsuza kadar kalbimde olacak, burası benim evim."