Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayasıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübüne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat'a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
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