Fenerbahçe ve Karşıyaka arasında ‘hakem’ gerginliği
Fenerbahçe Beko ile Play-off yarı final serisinde karşılaşan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçeli Sertaç Komsuoğlu’na sosyal medyadan yayınladığı açıklamayla cevap verdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off yarı final serisinde karılaşan Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko arasındaki hakem gerginliği hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu dün yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın açıklamaları Play-off’un ilerleyen dönemindeki hakem kararlarını etkilemeye yönelik bir hamle olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
Pınar Karşıyaka Spor Kulübü sosyal medya hesabından, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’nun açıklamasına cevaben hiçbir zaman maçlarda hakem takipçisi olmadıklarının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:
“Sayın Sertaç Komsuoğlu’nun açıklamasını dikkatlice okuduk. Öncelikle başkanımız, Pınar Karşıyaka başkanı değil Karşıyaka Spor Kulübü başkanıdır. İkincisi biz hiçbir açıklamada bir kulübü hedef alan açıklama yapmadığımız gibi bunu doğru da bulmuyoruz.
Basketbol kültüründe de böyle durumlar pek yaşanmaz. Biz açıklamamızda böyle bir galibiyeti hiçbir takım istemez diyerek bu olaylara bakış açımızı iyi anlattığımızı sanıyoruz. Bu maçı hakemler yüzünden kaybettik, sonraki maçı garantiye alalım gibi spor ruhundan uzak davranışta bulunmadığımız ve bulunmayacağımız çok bellidir. Ki sayın şube sorumlusunun yaptığı açıklamada olduğu gibi hakem takipçisi de olmadık.
Başkanımızın ve şubemizin spor karşısında duruşu bellidir. Bugüne kadar hiçbir kulüp ile sorun yaşamadık, yaşamayı da doğru bulmuyoruz. Konu Karşıyaka- Fenerbahçe sorunu değildir.”
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