Inter Miami okyanustaki plastiklerden forma üretti

David Beckham'ın da sahiplerinden biri olduğu Inter Miami, plastik kirliliğine dikkat çekmek için okyanustaki plastik atıkların dönüştürülmesiyle oluşturduğu yeni formasını satışa çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:46
Inter Miami okyanustaki plastiklerden forma üretti
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Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, 8 Haziran Okyanus Günü’nden önce denizdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Adidas’la birlikte geri dönüşümlü forma üretti.

Takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada projeye ilişkin bilgiler verilirken okyanustaki plastik atıklarından üretilen formalar satışa sunuldu.

Inter Miami’nin 30 Mayıs’ta oynanacak DC United maçında giyeceği formalar, kulübün yardım vakfı aracılığıyla satılacak ve elde edilen gelir sürdürebilirlik çalışmalarına destek olmak için kullanılacak.

Okyanustaki plastik atıklarının dönüştürülmesi ile oluşturulan formalar, Cayman Adası’nda Coral Tomascik’in modelliğinde sualtı fotoğrafçısı Jason Washington’ın kamerasından çekilen fotoğraflarla tanıtıldı.


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