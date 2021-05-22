Inter Miami okyanustaki plastiklerden forma üretti

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:46

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, 8 Haziran Okyanus Günü’nden önce denizdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Adidas’la birlikte geri dönüşümlü forma üretti.

Takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada projeye ilişkin bilgiler verilirken okyanustaki plastik atıklarından üretilen formalar satışa sunuldu.

Inter Miami’nin 30 Mayıs’ta oynanacak DC United maçında giyeceği formalar, kulübün yardım vakfı aracılığıyla satılacak ve elde edilen gelir sürdürebilirlik çalışmalarına destek olmak için kullanılacak.

Okyanustaki plastik atıklarının dönüştürülmesi ile oluşturulan formalar, Cayman Adası’nda Coral Tomascik’in modelliğinde sualtı fotoğrafçısı Jason Washington’ın kamerasından çekilen fotoğraflarla tanıtıldı.