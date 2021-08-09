Fenerbahçe ve Paribu arasındaki anlaşmada imzalar atıldı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:31

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kripto para alanında işbirliğine gittiği Paribu ile yaptığı anlaşmanın tanıtım töreni, bugün gerçekleştirildi.

Fenerbahçe SK Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral katıldı.

Toplantıda ilk olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz aldı. Koç, sözlerine "Masa yüksek değil, koltuk alçak, ondan dolayı küçük görünüyoruz" ifadeleri ile başladı.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada hem Fenerbahçe açısından, hem de kripto varlık dünyası açısından tarihi bir imzaya tanıklık etmek için buradayız.

Konuya girmeden önce, hepimizin içi yanıyor. Ülkemizin ormanları yandıkça üzüntümüz artıyor, çaresizlik insanı kahrediyor. Bir yere kadar destek sağlayabiliyorsunuz ama ormanlar cayır cayır yanarken kahroluyorsunuz. Yanan ormanlarımızın yerine yeni ormanlar kazanarak, bu alanları orman vasfında tutmak için mücadele etmeliyiz. İnanıyorum ki bu durumu en kısa zamanda atlatacağız. Fenerbahçe olarak hassasiyetimizi daha önce de paylaşmıştık, 250 bin fidan demiştik ama camiamızın gücü ile bu rakam 300 bini geçti, belki de 500 bini hedefleyeceğiz. Tabii ki öncelik, yangınların sönmesi ve yaraların sarılması. Fenerbahçe olarak fidan dikmekle yetinmeyeceğiz, yangın alanlarına gidip aktif rol alacağız. Yapabileceğimiz yardımları tespit edip sizinle paylaşacağız. Süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplere ve yöre halkına teşekkür ederiz, vefat edenlere başsağlığı, ailelerine sabır, yaralananlara da acil şifalar dileriz."

"GELİRLER MAKSİMUMA GELMİŞ VAZİYETTE"

Ali Koç, kulüplerin yeni gelirler yaratmak durumunda olduğunu vurguladı:

"Toplantımızı bu salonda yaptığımızda gelişmeler normalin dışında oluyor, bu da onlardan birisi. Bu alanla ilgilenenlere şunu söylemek istiyorum, telefonlarınızı ve tabletlerinizi hazır bulundurun, hemen hesabınızı açın. Tecrübelerimize göre, hızlı davranmadığınız zaman bu trene ön sıralarda binemeyebilirsiniz. Toplantının sonuna doğru sistemi açacağız. Dijital paralar, baş döndürücü bir hızla yaygınlaşıyor. Bizi takip edenler bilir, zaten çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda. Artık kombine, forma, bilet satışları, yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş vaziyette. Herkes yeni gelir alanları yaratmak durumunda. Bu dijital gelirlerden en önemlisi de bu.

Şöyle düşünebilirsiniz: 'Geç kalmadınız mı?'. Hayır, kalmadık. İyi ki de bekledik. Ticarette ilk olmanın avantajı vardır ama dijital dünyada geç gelenler, avantaj sağlamaktadır. Bir buçuk sene önce aldığımız tekliflerle bugün geldiğimiz nokta arasında kat kat fark var. İyi ki de geç kalmışız. Bu alan geliştikçe, bunları daha sağlıklı şekilde adreslemiş oluyoruz. Bu hassasiyet doğrultusunda 12 farklı şirketle görüşme yaptık. En güvenilir bulduğumuz Paribu ile işbirliği yapma kararı aldık. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

"BU BİR SPONSORLUK DEĞİL"

Koç, kulübe kripto para konusunda çeşitli tekliflerin geldiğini söyledi:

"Görüyoruz ki kripto dünyası, futbol kulüplerine kaynak yaratma fırsatı sunmaktadır. Biz, bu süreçte Fenerbahçe markasının büyüklüğünün üst seviyede olduğunu yaşayarak tespit ettik. Ne yaptık? Çeşitli teklifler geldi. Her teklifte faydalar farklılık gösteriyordu. Arkadaşlarım bunu karşılaştırabilmem için düzenlediler. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak, ülkemizde 2017 yılından beri faaliyet gösteren ve pazarın lideri olan, Fenerbahçe'nin potansiyelini taşıyabilecek olan Paribu ile işbirliği yapmaya karar verdik. Bu bir sponsorluk değil, 25 yıllık bir işbirliği. 'Fenerbahçe Token' markasını birazdan hayata geçireceğiz."

"İLK DEFA ÇİFT YÖNLÜ BİR İLİŞKİDEYİZ"

Koç, Fenerbahçe ile işbirliği anlaşmasının açıklanmasından sonra Paribu'nun internet sitesinin yedi kat daha fazla ziyaretçi aldığını kaydetti:

"Bu alana gelecek bireyler için en mantıklı kurguyu sağladık. Taraftar token, futbol dünyası için yeni bir kavram. Globalde ve yerelde birçok kulüp, bu işe girdiler. İsteyen taraftarlar maddi katkı sağlarken, yarınlarına da katkı sağlıyorlar. Çift yönlü bir ilişki. Taraftarlarımıza 'Forma alın, kombine alın, YouTube'a girin' diyoruz ama ilk defa çift yönlü bir ilişkideyiz. Taraftarlarımız şu sözüme aşina: Üç yıllık görev süremizde Fenerbahçe'nin yarınlarını inşa etmeye başlamıştık. Bu yolculuk, dijital dünyadaki en önemli meyvemiz olacak. Taraftarlar sadece kazanç sağlamakla kalmayacak, Fenerbahçe ile ilgili süreçlere daha aktif katılım sağlayacak. Toplam 190 milyon adet token'ın 28 milyonu, arz edilmeye başlanacak. Kilitli token 15 TL olacak, kilitsiz token ise 30 TL olacak. Her şeyin hızlı geliştiği dünyada planımızı sağlam şekilde geliştirdik ve 25 yıllık bir gündeme oturttuk."

"FENERBAHÇE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ"

Ali Koç'un ardından söz alan Paribu CEO'su Yasin Oral ise Fenerbahçe ile işbirliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti:

"Ali Bey'in durumu çok güzel izah ettiğini düşünüyorum. Dünyadaki tüm kulüplerin işlem hacminin %50'den fazlası, Paribu üzerinden gerçekleşiyor. İşin teknik kısmına değinmek istiyorum. 25 yılın sonunda, tokenların arzının yakma sistemiyle düşmesi hedefleniyor. Alelade şekilde hazırlanmış bir konu değil, tüm taraflar birikimlerini aktarmış vaziyette. Fenerbahçe'nin, diğer takımlardan ayrı şekilde token üretmesinin sebebi, merkezi işleyen blokchain kavramından bağımsız bir karar. Bugün Paribu'dan istenecek olan bu token, ERC20 olarak üretilip sunulabilecek. Bu, anlaşmanın kısa vadeli olmadığın9n ve Fenerbahçe'nin teknoloji ile iç içe yaşayacağının bir göstergesi."

Konuşmaların ardından "Fenerbahçe Token" sistemi, çalınan sembolik çan ile açıldı. Ali Koç, törende açılışın gecikmesi üzerine "Biz daha çanı bile çalamıyoruz" ifadeleriyle esprili bir dil kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soru ve cevap kısmında ise projenin önemine vurgu yaparak, 'Fenerbahçe Token' alan taraftarların kulüp içi süreçlere katılımında önemli rol alacağını ifade etti. Toplantının sonunda, ilk etapta satışa sunulan token'ların yaklaşık 30 saniye içerisinde tükendiği açıklandı.