Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:56

Sarı-lacivertli takımın internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada, oynanacak hazırlık maçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yeni sezon öncesinde dört hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe, ilk maçında 26 Temmuz'da Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek hazırlık maçı programı netleşmiştir. Bu doğrultuda Takımımız,

26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara’da oynayacak ve tümü İstanbul’da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.

Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır."