Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil’in lisansını çıkardı

Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil’in lisansını çıkardı.

İHA
26 Ocak 2021 Salı, 16:26
Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil’in lisansını çıkardı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil’in lisansını çıkardı.
Mesut Arsenal'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler