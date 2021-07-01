Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Fenerbahçe'de 25-26 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, tek liste olarak seçime giren Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı şöyle:
Ali Koç: Yönetim ve icra kurulu başkanı
Erol Bilecik: Başkan vekili, icra kurulu üyesi, basın sözcüsü, kurumsal iletişim, finans, muhasebe, denetim, bütçe, vergi, insan kaynakları, FB TV
Burak Kızılhan: Genel sekreter, icra kurulu üyesi, gelir oluşturma ve pazarlama
Ömer Temelli: İcra kurulu üyesi, stat yönetimi, tesisler, turizm ve catering
Mehmet Dereli: İcra kurulu üyesi, dış ilişkiler
Fethi Pekin: Sportif olmayan hukuk işleri, tüzük yönetimi
Sertaç Komsuoğlu: Muhasip üye, erkek basketbol şubesi
Simla Türker Bayazıt: Voleybol şubesi, sosyal sorumluluk
Hüseyin Arslan: Gayrimenkul yatırım ve projeler, kamu ilişkileri, sosyal sorumluluk
Esin Güral Argat: Fenerium
Nüket Küçükel Ezberci: Kamu ilişkileri
Ahmet Ketenci: Stat yönetimi, stat turu, turizm ve catering
Alper Pirşen: Sportif hukuk işleri, futbol altyapı
Kemal Danabaş: Kadın basketbol şubesi
Ruşen Çetin: Şube ve dernekler
Selma Altay Rodopman: Yelken şubesi, üye ilişkileri, FB Gençlik Kulübü
Ömer Okan: Eğitim kurumları ve eğitim tesisleri, spor okulları
Selahattin Baki: Basın sözcüsü
Bekir İrdem: Kürek şubesi, müze yönetimi, dış ilişkiler,
İlker Dinçay: Gayrimenkul yatırım ve projeler, atletizm, boks, masa tenisi, yüzme şubeleri
Özgür Özaktaç: Futbol altyapı
Can Gebetaş: Kurumsal iletişim
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