Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündem şampiyonluk
Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.
Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'de kendisinden önce yüksek divan kurulu başkanlığı yapan isimleri dönem dönem anarak sözlerine başladı. Üyeler lig şampiyonluğu yolunda birlik beraberlik mesajı verdi.
Söz konusu görevde 6. kişi olduğunu hatırlatan Küçük, şartlar normale döndüğünde yapılacak seçimde yeniden aday olmak istediğini açıkladı.
Nisan ayında Fenerbahçe'nin başına gelen kurşunlanma olayını unutmadıklarını ve bunun tespitinin yapılamayışının Fenerbahçelileri üzdüğünü anlatan Küçük, "Yüksel Günay'ın vefatıyla birlikte 6. kişi olarak ben 2014 yılından itibaren 7 senedir yüksek divan kurulu başkanlığını şan, şeref ve gururla ifa ettim. Gelecek zaman içinde her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimde Allah sağlık verirse yeniden bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayımlanıyor.
Video Haberler
- İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11
- Ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
- Antalya’da çatallı mahalle kavgası kamerada
- AKP'li belediyeden skandal oyuncak atma görüntüleri
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
En Çok Okunan Haberler
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Elon Musk'ı dinleyerek denedi: Gitti giden
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- A haber 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
- İBB'nin verdiği atlar kıyma-kuşbaşı oldu iddiası
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- 'Thodex' skandalında yeni gelişme
- AKP'den istifa eden başkanın isyanı
- ABD, yarın 1915'i 'soykırım' olarak tanıyacak
- Covid-19 anketinde MHP ve AKP seçmeni dikkat çekti!