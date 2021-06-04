Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Sait Yılmaz: " Ali Koç Fenerbahçe için bir şans"

04 Haziran 2021 Cuma, 20:30

Cem TV’de ‘Başarılı Hikâyeler’ programına konuk olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

3 Temmuz’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Yılmaz, “3 Temmuz dönemi Fenerbahçe’nin önünü kesmek için yapıldı. Ali Koç’un yönetime gelmesi daha sonrasında Fenerbahçe için büyük bir şanstı.” ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un Fenerbahçe için çok emek verdiğinin altını çizen Sait Yılmaz, “Ali Koç, Fenerbahçe’ye çok fazla emek veriyor. Ali Koç, Fenerbahçe’de çok başarılı çünkü Ali Koç’a Ali Koç gibi muamele ediyorlar. Biz, Ali Koç’a bir türlü Ali başkan gibi davranamadık.” dedi.

Fenerbahçe’nin geleceği için önümüzdeki seçimlerde de Ali Koç’u destekleyeceğini vurgulayan Fenerbahçe Yüksek Divan üyesi Sait Yılmaz, “Ali Koç, kurumsal bir kültür anlayışıyla başkanlık yapan ilk adam. Ali Bey, çok genç olduğu için biraz haksızlığa uğruyor. Ali Koç’u Fenerbahçe için destekliyorum.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.



