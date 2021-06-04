Almanya, EURO 2020'de stat kapılarını seyircilere açmaya hazırlanıyor
Almanya, EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyircinin statlarda yer almasına izin verileceğini açıkladı.
Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Münih kentinde yapılacak karşılaşmalarda 14 bin seyircinin maçları statlarda izleyebileceğini açıkladı.
Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında statların yüzde 20'si kadar seyirci alınabilecek. Avrupa Şampiyosı'nda karşılaşmaların oynanacağı Allianz Arena'da ise 14 bin seyirci statda maç izleyebilecek." ifadelerini kullandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, "EURO 2020'deki karşılaşmaların Almanya'daki diğer spor etkinlikleri için bir test niteliği taşıyor." dedi
Almanya hükümeti, maçlara gelecek seyirciler için hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stata giriş çıkışların düzenlenmesi gibi yeni önergeler hazırlıyor.
11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında üç maç ve çeyrek finalde bir karşılaşmanın oynanması planlanıyor.
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