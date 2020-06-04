Fenerbahçe'de Alpaslan adımı
Fenerbahçe, Göztepe ile bir yıl daha kontratı bulunan 26 yaşındaki Alpaslan için Alper Potuk'u önerecek.
Fenerbahçe, Göztepe'den Alpaslan Öztürk için nabız yokladı. Zorunluluktan sağ bekten stopere çekilen ve 1.5 sezondur bu bölgede göze çarpan bir grafik çizen Alpaslan'ın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi için yoğun bir çaba var. Fenerbahçeli kurmaylar formül arayışında ve takas fikri ağırlıkta. Fenerbahçe, Göztepe ile bir yıl daha kontratı bulunan 26 yaşındaki yıldız için Alper Potuk'u önerecek.
ALPER POTUK MESELESİ
İzmir temsilcisi de milli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor ve Alper, 1.3 milyon Avro'luk garanti ücretini indirirse takas tamamlanacak. Kanarya, Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar ile de ilgileniyor. Göz-Göz'ün talebi ise 3 milyon Avro.
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