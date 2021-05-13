Fenerbahçe’de Altay Bayındır takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında elindeki kırık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, takımla birlikte çalıştı.
Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık bir ay önce el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takıma katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise yenilenme çalışması yaptı.
Sakatlıkları sona eren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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