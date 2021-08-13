Fenerbahçe'den token açıklaması

13 Ağustos 2021 Cuma, 14:02

Fenerbahçe'nin resmi internet adresinden, kulübün yeni uygulaması Fenerbahçe Token'a yönelik bir açıklama metni yayımlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada toplam hasılatın 436 milyon TL olduğu belirtilirken gün içerisinde alım-satım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token’lar 1.5 saat içinde tükenmiştir.

Bu satıştan Kulübümüzün toplam hasılatı 436 milyon TL olmuştur.

Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde KAP’a yaptığı açıklama ile gelirimizin yüzde 75’ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bugün 14.00 itibariyle Paribu’da açılacak FB/TL paritesiyle Fenerbahçe Token alım satım işlemleri başlayacaktır.

Camiamızın yeni rekorların adı olacağına inancımız sonsuzdur."