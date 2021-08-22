Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, bugün evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk ediyor. Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, galibiyetle devam etmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11:
Altay, Tisserand-Min Jae-Szalai, Osayi-Sosa-Gustavo-Ferdi, Zajc-Mesut, Samatta
ANTALYASPOR MUHTEMEL 11:
Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Mukairu, Wright
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Enner Valencia’nın maç kadrosunda olması bekleniyor.
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