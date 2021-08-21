Fenerbahçe'den Alexander Sörloth açıklaması
Fenerbahçe Alexander Sörloth'un transferi hakkında açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:
Zorunlu Açıklama
Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir.
Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır.
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