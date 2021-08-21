Fenerbahçe'den Alexander Sörloth açıklaması

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:23

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

Zorunlu Açıklama

Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir.

Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır.