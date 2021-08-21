Fenerbahçe'den Alexander Sörloth açıklaması

Fenerbahçe Alexander Sörloth'un transferi hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:23
Fenerbahçe'den Alexander Sörloth açıklaması
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Fenerbahçe'nin sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

Zorunlu Açıklama 

Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. 

Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır.


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