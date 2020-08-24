Fenerbahçe'de durmak yok!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:55

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.