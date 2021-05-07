Alper Pirşen: "Fenerbahçe'nin 10-15 puanı gasp edildi"
Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Alper Pirşen, TFF'nin Alanyaspor maçı ile ilgili yapılan tekrar başvurusunu reddetmesi üzerine federasyona tepki gösterdi.
Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen, sarı-lacivertli kulübün Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalınan maça dair TFF'ye yaptığı tekrar başvurusunun reddedilmesi ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok üzgün ve kızgın olduklarını belirten Pirşen, Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı:
"Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın gerekçesi de geldi. İnceledik. Tahkim Kurulu'na başvuracağız. MHK'nin gerekçesini okuduğumuzda dehşete düştük. Görüyorum ki; hatalarının farkında değiller ve düzeltme biçimleri bile daha büyük hata. Bu bir kural hatasıdır, iddiamızda hala ısrar ediyoruz."
"TFF HAKEMLERE ÇEKİDÜZEN VERSİN"
Pirşen, Fenerbahçe'nin 10 ila 15 puanının gasp edildiğini savundu:
"Son noktaya geldik, öfkemiz en üst noktada. Hakemler, kuralı bilme tenezzülünde bile bulunmuyorlar. Bu hakem hatalarında, son noktaya geldik. Fenerbahçe'nin bugün sahada en az 10, belki 15 puanı gasp edilmiştir. Verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, sayılan goller, sayılmayan goller... Yarışmada gerçekten ciddi bir dengesizlik yaratılıyor. Yöneticiler olarak bir yere kadar dayanıyoruz ama biz ve taraftarlar, bir yere kadar dayanabileceğiz. TFF, hakem camiasına çekidüzen versin. Bu baştan kokan hakemlerin tek tek temizlenmesi lazım. Tahkim Kurulu'nun gerekeni yapacağını ve bu kararın düzeltileceğini umuyorum."
SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe'nin 29 Nisan'da deplasmanda oynadığı ve golsüz berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor maçında, Enner Valencia'ya yapılan hareket sonucu verilen penaltının VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye sunduğu başvuru, bugün reddedilmişti. TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."
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