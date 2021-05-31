Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt, başkanlığa adaylığını açıkladı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:08

Fenerbahçe'de 5-6 Haziran tarihlerinde toplanacak olan ve yeterli çoğunluğun sağlanamayıp 12-13 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra bir aday daha çıktı. Kulübün kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt, yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yeşilyurt'un açıklaması şu şekilde:

