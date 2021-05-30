Medhi Benatia, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

30 Mayıs 2021 Pazar, 18:16

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yönelik bir transfer iddiası ortaya attı.

Habere göre, Faslı stoper Medhi Benatia forma giydiği Al Duhail'den ayrılıyor. Deneyimli stoper Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildi.

Schira konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Medhi Benatia, Al Duhail'den ayrıldı. Juventus'un ve Bayern Münih'in eski stoperi ile Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.



Katar ekibinde 3'üncü yılını geçiren 34 yaşındaki futbolcu daha önce üç sezon Juventus, iki sezon da Bayern Münih forması giymişti. Roma ve Udinese'de de top koşturan Benatia, Fas Milli Takımı'nda da yer alıyor.







