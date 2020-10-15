Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları sürdü
Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisler'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transferlerdan Dimitris Pelkas da takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00'da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.
Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken; Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı. Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
Öte yandan milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz, Mame Thiam ve Dimitris Pelkas antrenmanda yer aldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın saat 11:00'de ilk 15 dakikası basına açık olan yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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