Fenerbahçe’de gündem Okay

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, milli futbolcu Okay Yokuşlu’yu transfer gündeminin ilk sırasına koydu. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Celta Vigo’ya teklif götürmeye hazırlanıyor. F.Bahçe’nin, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Luiz Gustavo’nun satılmasıyla elde edilecek gelirin bir bölümünün Okay transferine ayrılması planlanıyor. Ayrıca yönetimin, F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Sosa ile görüşüp karşılıklı anlaşarak vedalaşacağı bildirildi. Arjantinli futbolcuyla ülkesinin takımı Estudiantes ilgileniyor.

İLK ADAY BENITEZ

Emre Belözoğlu sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe’de bu görev için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertlilerin, dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez ile ilgilendiği öğrenildi. İspanyol hocanın menajerinin bu hafta içinde İstanbul’a gelip yönetimle görüşeceği kaydedildi.

DAVİD LUİZ HAMLESİ

Stoper hattına takviye yapacak F.Bahçe, Arsenal’den ayrılan David Luiz’le ilgileniyor. İngiltere medyasında, 34 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki kariyerine Sarı-Lacivertlilerde devam edebileceği belirtiliyor. Öte yandan İtalyan ekibi Genoa, geçen sezon kiraladığı Zajc’ın bonservisini almak için F.Bahçe’ye 3 milyon Avro teklif etti.

‘SONUNA KADAR GİDELİM’

Euro 2020 hazırlıklarını Almanya kampıyla sürdüren A Milli Futbol Takımı’nda Okay Yokuşlu, “Turnuvanın hem kendimiz hem de ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzde tek odaklanmamız gereken İtalya maçı. Gruba iyi bir başlangıç yapıp, turnuvanın devamını en iyi şekilde getirmek istiyoruz. Kendimize çok güvenen bir takımız, sahaya çıktığımızda takım arkadaşlarıma olan güvenim, hocamıza güvenimiz tam. Çok zor bir turnuva olacak. Gönül ister ki sonuna kadar gidelim. Adımlarımızı sindire sindire ilerlersek daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, sonra adım adım yaklaşık dört maç sonra finale ulaşıyorsunuz. O adımları emin adımlarla geçebilirsek gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz” dedi. Yokuşlu, “Şenol Güneş, herkesin çok takdir ettiği, başarılı, kendini kanıtlamış bir hoca biz de genç kadro ile beraber onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kamp içinde birbirimizle iletişim halinde olmayı pozitif hava oluşturmayı, iş çalışmaya gelince de bunu büyük bir disiplinle yapmamızı bize aşıldı” diye konuştu. Milli futbolcu, kariyeriyle ilgili “Ne olacağını ben de bilmiyorum. Gelecek hakkında plan yapmak yerine buraya konsantre olmak istiyorum. Zaman zaman ilgilenenler, konuşulanlar oluyor ama bununla menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor” dedi.